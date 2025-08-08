Автоэксперт Шапарин рассказал о повышении безопасности каршеринга в Москве

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал «Звезде» о повышении безопасности каршеринга в Москве. С 1 сентября пользоваться каршеринговыми автомобилями смогут только прошедшие верификацию через Mos ID водители.

«Абсолютно ожидаемо было предложение использовать сервис мос.ру, а в перспективе и портал "Госуслуги", для верификации тех, кто садится за руль автомобиля каршеринга. Особых проблем мы здесь не наблюдаем. Я думаю, что мы будем двигаться к еще более безопасному каршерингу», — отметил Шапарин.

По его мнению, другие регионы могут последовать примеру Москвы, чтобы решить проблемы с передачей аккаунтов и контролем за документами водителей.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил в своем Telegram-канале, что проверка пользователей каршеринга позволит ограничивать доступ нарушителям ПДД и ускорит установление личности водителя в случае ЧС или ДТП.