Автоэксперт Шапарин предложил решать проблему со страховками снижением тарифов

Управление автомобилем без страховки — серьезная проблема. Она грозит штрафами и отсутствием страхового покрытия. Об этом рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

Он напомнил, что за передвижение без полиса ОСАГО предусмотрен штраф. Если случится ДТП, страховая компания не возместит ущерб человеку, который не вписан в страховку.

«Это проблема, потому что молодых водителей часто не вписывают из-за высоких тарифов. Проблема действительно существует, ее решение находится в снижении тарифов», — отметил эксперт.

По его словам, тарифы для автомобилистов, на счету которых значатся дорожные аварии, могут превышать 30–40 тысяч рублей.