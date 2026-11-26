Водителям, которые не планируют использовать автомобиль зимой, лучше арендовать место на крытой парковке. Такой совет в беседе с «Газетой.Ru» дал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Специалист заявил, что оставленная на улице машина без движения подвергается сильной коррозии и может сгнить за две-три зимы. При этом регулярно счищать снег с простаивающего авто бессмысленно: трение щеткой только портит покрытие, отметил сайт mk.ru.

Также Шапарин рекомендовал периодически заводить автомобиль и держать топливный бак полным, чтобы избежать скопления разрушительного для техники конденсата.