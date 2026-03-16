Автоэксперт Шапарин посоветовал отложить замену шин на летнюю до повышения температуры

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рекомендовал не торопиться с переходом на летнюю резину. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он подчеркнул, что сейчас на дорогах в Московской области все еще встречаются снег и лед.
По мнению специалиста, необходимо дождаться, пока среднесуточная температура поднимется выше семи градусов тепла. Он отметил, что спешить не стоит, так как возможны заморозки, а с шинами при этом ничего не произойдет.
