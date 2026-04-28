Автоэксперт Шапарин посоветовал не садиться за руль, пока не растает апрельский снег

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рекомендовал автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте во время апрельского снегопада. Об этом сообщил KP.RU .

По мнению эксперта, в условиях снежной погоды машине лучше оставаться на парковке, особенно если на ней уже летние шины. Они не рассчитаны на такие условия, что может привести к увеличению тормозного пути и снижению сцепления с дорогой.

Если поездка необходима, то следует соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и ускорений. В случае ДТП рекомендуется оформлять европротокол, если нет пострадавших и разногласий между участниками.