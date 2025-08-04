Автоэксперт Шапарин отметил, что видеорегистратор поможет избежать мошенничества на дороге

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в разговоре с ИА НСН предостерег водителей от автоподстав и предложил способ защиты — установить видеорегистратор.

Как отметил специалист, мошенники часто инсценируют аварии, разыгрывая сценарии с участием представителей различных этнических групп или владельцев дорогих автомобилей. Чтобы избежать обвинений, эксперт советует фиксировать дорожное движение на камеру.

«Свою невиновность в ДТП в таком случае можно доказать только с помощью фактов. Например, точно доказательством является видео. Поэтому видеорегистраторы должны стоять на всех машинах, это сильно упрощает жизнь в перспективе», — считает эксперт.

Шапарин также добавил, что страховым компаниям запрещается публично заявлять о случаях мошенничества до окончания расследования.