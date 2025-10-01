Автоэксперт Шапарин отметил, что Госуслуги облегчат оформление тюнинга, но не искоренят нелегальный рынок

Теперь владельцы автомобилей в России могут оформить разрешение на тюнинг через портал Госуслуг. Это позволит избежать долгих очередей и сложных бюрократических процедур. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал KP.RU , что новый сервис упростит жизнь автомобилистам.

По словам специалиста, особенно популярной услугой может стать установка газобаллонного оборудования, спрос на которое традиционно высок. Раньше сложность постановки автомобиля на учет отпугивала многих.

«Надеюсь, теперь процесс сдвинется с мертвой точки. Хотя в целом незаконного тюнинга меньше не станет. Привлечь автовладельца по статье 12.5 может в большинстве случаев только инспектор технадзора. Обычный сотрудник ГАИ зафиксирует разве что неправильную тонировку или несоответствие цвета кузова», — отметил Шапарин.

Новый онлайн-сервис позволит подавать заявки на внесение изменений в конструкцию автомобиля через личный кабинет, делая процесс прозрачным и доступным без необходимости личного визита в ГАИ.