Автоэксперт Шапарин объяснил, что для получения прав все равно понадобится медсправка

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин поделился мнением с ИА НСН относительно возможного разрешения сдачи экзамена на получение водительских прав без предоставления медицинской справки.

По данным СМИ, планируется ввести такую практику при условии подачи документов через портал госуслуг, если медицинская информация кандидата хранится в электронной базе данных.

«Никаких радикальных изменений в данном случае не появляется, потому что это исключительно бюрократическая перестановка слагаемых в одном уравнении», — подчеркнул эксперт.

По его словам, граждане продолжат сталкиваться с необходимостью приобретения документа, и процедура останется прежней, несмотря на изменения формата оформления.