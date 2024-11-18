Автоэксперт Щепенев призвал не ожидать большого объема поставок машин в РФ после снятия санкций Японии

Рост налогов и увеличение стоимости логистики не позволят нарастить объем поставок автомобилей в Россию после снятия санкций в Японии. Об этом заявил генеральный директор «Pango центр Оренбург» Илья Щепенев в разговоре с News.ru .

По его словам, поставки японских автомобилей на российский рынок увеличатся лишь незначительно. Это связано с ростом ставок практически по всем затратам. Речь идет о налогах, сборах и логистике. Кроме того, вырос курс доллара, отметил Щепенев.

Напомним, накануне Япония смягчила антироссийские ограничения, разрешив импорт автомобилей. Теперь на аукционах можно встретить такие марки, как Nissan, Mercedes, Audi, Mazda, Suzuki, Honda и Mitsubishi.