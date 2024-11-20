Автоэксперт Сажин заявил о необходимости реформировать парковки в российских аэропортах

Система парковок, которая действует в российских аэропортах, нуждается в реформировании. Таким мнением поделился в беседе с Общественной Службой Новостей .

По его словам, сейчас вводится фиксированая почасовая оплата. Но многие водители уже обратили внимание на ее несправедливость. Гораздо разумнее было бы оплачивать парковку поминутно, как это организовано в черте города.

«Терминалы оплаты тоже часто подводят — кто-то долго разбирается с системой, у кого-то не проходит транзакция. А если терминал вообще не работает, очередь вырастает еще больше», — подчеркнул автоэксперт.

Он обозначил и еще одну проблему. Речь идет о ситуациях, когда рейс задерживается. В этих случаях водители опять же должны платить за простой лишние деньги.