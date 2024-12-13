Автоэксперт Сажин заявил, что современные автомобилисты зависят от технологий, а не от своих знаний

Классические машины более надежны и долговечны. Сегодня их можно встретить в рядах ретро-парадов и гаражах коллекционеров. О преимуществах классического автопрома рассказал автоэксперт Владимир Сажин в беседе с Общественной Службой Новостей .

Специалист отметил, что раньше делались запчасти, которые можно было использовать практически на всех моделях Жигули. Машина была простой в обслуживании, зачастую их ремонтировали самостоятельно, что экономило деньги водителей.

К примеру, «Копейка», имела оцинкованный кузов, поэтому машины ездят до сих пор и не гниют. Современные модели рассчитаны на ограниченный срок службы, потому что производителям не выгодно, чтобы покупатель 20-30 лет ездил на одном автомобиле. Сегодня автомобилисты зависят только от технологий, а не от своих знаний, резюмировал Сажин.