Автоэксперт Сажин выразил мнение, что курьеры должны получать права на управление электросамокатами и велосипедами

Автоэксперт Владимир Сажин в беседе с Общественной Службой Новостей предложил обязать курьеров получать права на электрические самокаты и велосипеды.

Собеседник считает, что многие карьеры на электросамокатах создают проблемы другим участникам дорожного движения, ставя под угрозу и свою жизнь.

«Шансы остаться незамеченным в темное время суток очень велики, когда на курьере отсутствуют световозвращатели, а само транспортное средство не оборудовано световыми приборами», — сказал Сажин.

Автоэксперт напомнил, что в данный момент законодательство никак не регулирует использование электровелосипедов, то есть применить к ним всю мощь Административного кодекса не представляется возможным.