Автоэксперт Сажин: возвращение обязательного техосмотра может привести к коррупции

Возвращение обязательного технического осмотра автомобиля вряд ли сможет улучшить ситуацию на дорогах. Об этом заявил автоэксперт Владимир Сажин в разговоре с «Ридусом» .

Процедуру отменили в декабре 2021 года из-за того, что техосмотр никак не влиял на аварийность. Сейчас представители Российского союза автостраховщиков (РСА) выступают за возвращение обязательной диагностики машин.

По мнению Сажина, это может лишь спровоцировать появление новых схем коррупции. Кроме того, ежегодный техосмотр обернется дополнительными расходами для водителей.