Автоэксперт Сажин усомнился в эффективности штрафов за долгий прогрев мотора

Работа двигателя дольше пяти минут считается экологическим правонарушением и грозит водителям взысканием от 1,5 до трех тысяч рублей. Об эффективности этих санкций высказался автоэксперт Владимир Сажин в беседе с Общественной Службой Новостей .

«Нужно встать с видеокамерой и специально снимать этот момент — от запуска до выключения двигателя. При этом возникает вопрос: что делать с машинами, которые работают круглые сутки в морозы, чтобы не замерзла солярка в топливных трубках?» — отметил специалист.

По его мнению, идея штрафовать водителей за длительный прогрев машин кажется абсурдной. Нужно найти золотую середину.

Обычно водитель прогревает машину, пока очищает ее от снега, и после этого едет. Для тех, кто действительно злоупотребляет этим и ставит авто выхлопом к зданию, эффективнее оставить на капоте записку с предупреждением, а уже после повторного нарушения обращаться в уполномоченные органы, добавил Сажин.