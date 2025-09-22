Автоэксперт Сажин раскритиковал идею с пожизненным заключением для автоподставщиков

Проблемы с автоподставами стали одной из причин роста цен на полисы ОСАГО. Для борьбы с мошенниками специалисты по безопасности движения предложили ужесточить наказание, вплоть до пожизненного заключения. Ситуацию прокомментировал автоэксперт Дмитрий Сажин в беседе с « Ридусом ».

На взгляд специалиста, такие меры — это перебор. Он отметил, что случаи автоподстав участились после введения европротокола, который ускоряет оформление ДТП.

«Как раз этим воспользовались мошенники. Это приводит к росту стоимости ОСАГО для тех, кто попал в ДТП как виновная сторона», — отметил Сажин.

Он предложил активнее привлекать службы безопасности страховых компаний в случаях, когда зафиксированы факты мошеннических действий.