Автоэксперт Сажин призвал решить проблему с курьерами-лихачами на тротуарах

Автоэксперт Владимир Сажин поддержал инициативу депутатов, предложивших запретить передвижение курьеров на электровелосипедах по тротуарам. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей .

Специалист указал на необходимость немедленного решения соответствующей проблемы. По его словам, доставщики зачастую игнорируют правила дорожного движения, действуя по принципу «вижу цель — не вижу препятствий».

«Нужно готовиться заранее, чтобы нормально войти в сезон, когда на проезжей части и тротуарах появятся не только шеринговые компании, но и курьеры, которые ради выполнения заказа носятся как умалишенные», — заявил Сажин.

После попыток наладить взаимодействие с городскими властями и компаниями, добавил эксперт, депутаты решили пойти по пути запретов.