Автоэксперт Сажин призвал решить проблему с курьерами-лихачами на тротуарах
Автоэксперт Владимир Сажин поддержал инициативу депутатов, предложивших запретить передвижение курьеров на электровелосипедах по тротуарам. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.
Специалист указал на необходимость немедленного решения соответствующей проблемы. По его словам, доставщики зачастую игнорируют правила дорожного движения, действуя по принципу «вижу цель — не вижу препятствий».
«Нужно готовиться заранее, чтобы нормально войти в сезон, когда на проезжей части и тротуарах появятся не только шеринговые компании, но и курьеры, которые ради выполнения заказа носятся как умалишенные», — заявил Сажин.
После попыток наладить взаимодействие с городскими властями и компаниями, добавил эксперт, депутаты решили пойти по пути запретов.