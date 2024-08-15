Автоэксперт Сажин поддержал законопроект об отмене штрафов за физическое отсутствие прав при вождении
Автоэксперт Владимир Сажин поддержал законопроект депутатов Госдумы, который отменяет штрафы за отсутствие физического водительского удостоверения при вождении. Об этом написала Общественная Служба Новостей.
При этом специалист отметил, что закон сможет работать там, где есть устойчивая связь с интернетом.
«Внести изменения в КоАП — это еще половина беды. Изменения нужно вносить в Федеральный закон „О безопасности дорожного движения“», — добавил автоэксперт.
Как, например, будут осуществляться проверка забывчивых водителей в глубинке Архангельской области, где нет хорошего интернета, по мнению Сажина, не совсем понятно.