Автоэксперт Сажин: обучение вождению не может стоить 20 тысяч рублей

Многие автошколы резко повысили цены на свои услуги. В целом обучение вождению никак не может стоить 20 тысяч рублей, рассказал автоэксперт Владимир Сажин в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, такая стоимость не впишется даже в себестоимость. Так, сейчас на «Авито» в среднем один час практического занятия стоит от 1500 до 2500 рублей. По программе обучения в школах на механической коробке переключения передач таких занятий должно быть 56.

Таким образом, не вписываясь в себестоимость, автошколы вынуждены сокращать время по практическому вождению. В итоге на дорогах потом оказываются недоученные ученики, отметил Сажин.