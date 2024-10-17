Автоэксперт Сажин не увидел необходимости в размещении музыкальной разметки на трассе М11

Музыкальная разметка, установленная на платной трассе М11 для профилактики превышения скорости, на самом деле не нужна. Таким мнением в беседе с «Ридусом» поделился автоэксперт Владимир Сажин.
Собеседник заметил, что многие водители во время поездки слушают свою музыку, поэтому то, что играет снаружи, они могут просто не услышать. Поощрять аккуратное вождение на платной трассе можно, например, скидками на проезд.
К музыкальной разметке водители будут относиться просто как к аттракциону, добавил эксперт.
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