Автоэксперт Рогалев заявил, что учет износа нивелирует риски занижения оценки ущерба от угона машины

Вице-президент общероссийской общественной организации «Водители России» Семен Рогалев в беседе с «Известиями» прокомментировал постановление Конституционного суда РФ № 8-П, согласно которому для определения уголовной ответственности за угон учитывается только подтвержденная стоимость повреждений автомобиля на день преступления с вычетом износа, без учета будущих расходов потерпевшего, типа запчастей или способа ремонта.

Эксперт отметил, что применение методологии оценки с учетом износа служит институциональным предохранителем, который защищает уголовное судопроизводство от необоснованного ужесточения наказаний. Это сохраняет предсказуемость и объективность закона.

Рогалев объяснил, что уголовный стандарт требует строгого учета ущерба с износом без новых запчастей, чтобы избежать субъективности. В гражданском судопроизводстве же суд назначает экспертизу для полного восстановления, включая утрату стоимости автомобиля после ДТП, что нивелирует риски занижения оценки ущерба.