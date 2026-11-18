Закрытые вещами решетки вентиляции и скопившаяся грязь могут привести к перегреву батареи гибридного автомобиля с воздушным охлаждением. Об этом сайту «Известия» сообщил директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

Эксперт отметил, что воздухозаборники охлаждения батареи часто расположены около заднего ряда сидений. Если закрыть их курткой или сумкой, приток воздуха нарушится. Аналогичный эффект вызывают пыль, шерсть и мусор в вентиляторе, фильтрах и воздуховодах.

По словам Родионова, обогрев салона зимой и выделяемое аккумулятором тепло усиливают нагрев. При росте температуры электроника ограничивает мощность электрической установки, чаще включает бензиновый двигатель и ускоряет износ ячеек. Специалист посоветовал держать решетки свободными и вовремя обслуживать систему охлаждения.