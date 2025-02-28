Автоэксперт Родионов: после зимы важно проверить ходовую часть и тормоза машины

С наступлением весны водители меняют зимние шины на летние, однако торопиться не стоит. Лучше подождать стабильных +5–7 градусов в течение недели, посоветовал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов в разговоре с «Российской газетой» .

Специалист рекомендовал запланировать диагностику ходовой части, мотора и ЛКП, совместив эти задачи за один визит на СТО. После зимы важно проверить все технические жидкости, включая моторное масло, которое рекомендуется менять чаще, чем указано в мануале.

Кроме того, важно осмотреть автомобиль на наличие течей и повреждений. Особое внимание стоит уделить ходовой части и тормозной системе. Весной необходимо заменить салонный фильтр и дезинфицировать кондиционер, передает сайт «Мир 24» слова эксперта.

Нужно тщательно вымыть автомобиль и осмотреть кузов на предмет сколов и коррозии. После этого замените щетки стеклоочистителя и уберите зимние атрибуты из багажника, заключил Родионов.