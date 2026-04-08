Автоэксперт Родионов отметил, что смена зимней резины допустима при отсутствии стойкой минусовой температуры по ночам

Технический директор сети автосервисов Fit Servis Никита Родионов в беседе с URA.RU дал рекомендации жителям Перми о том, когда следует менять зимние шины на летние.

По его мнению, делать это необходимо, когда днем температура воздуха стабильно держится на уровне пяти–шести градусов тепла, а ночью не опускается ниже нуля.

Родионов подчеркнул, что при замене зимних шин на летние важно ориентироваться на погодные условия, а не на календарные даты.

«Стоит дождаться, когда по ночам исчезнет стойкая минусовая температура воздуха, а днем будет в районе пяти–шести градусов тепла», — отметил он.

Именно при таких погодных условиях летняя резина начинает работать эффективно и обеспечивает нормальное сцепление и торможение.