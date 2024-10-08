Автоэксперт Ракитин посоветовал выбирать автошколы с брендированными машинами

Главный редактор автомобильного издания Quto.ru Максим Ракитин рассказал, на что стоит обратить внимание при выборе автошколы. В городах всегда есть учреждения, которые на слуху, отметил эксперт в беседе с радиостанцией Sputnik .

Он также посоветовал изучать отзывы на различных интернет-площадках. Кроме того, следует присмотреться к организациям, имеющим машины с логотипом.

«Брендированный автомобиль означает, что школа хочет, чтобы о ней знали, что она не боится себя рекламировать и до определенной степени несет перед своими студентами ответственность», — пояснил специалист.

По его словам, важно учитывать и стоимость занятий, заранее определив ценовой баланс в месте проживания.