Автоэксперт Райкевич сообщил, подготовка к зимней поездке начинается с тщательной проверки технического состояния машины

Чтобы новогодние праздники с семьей прошли спокойно, важно грамотно подготовиться к путешествию и ознакомиться с системами безопасности автомобиля. Как отметил генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич в беседе с RT , подготовка к поездке начинается с тщательной проверки технического состояния автомобиля: тормозов, шин, аккумулятора и запаса незамерзающей жидкости.

Не стоит забывать и о чистоте лобового стекла изнутри, особенно при резких перепадах температуры и во время темного времени суток.

Эксперт подчеркнул важность правильной установки детского кресла с учетом веса и роста ребенка. Кроме того, необходимо взять с собой аптечку, воду, еду, теплую одежду и развлечения для детей.

«После традиционно загруженных рабочих дней в декабре водителю важно отдохнуть, выспаться и следить за физическим состоянием — например, с помощью любых фитнес-гаджетов, помогающих объективно оценить качество сна и отдыха», — заключил представитель АО «ГЛОНАСС». Также он посоветовал проверить работоспособность системы «ЭРА-ГЛОНАСС», сделав тестовый аварийный вызов.