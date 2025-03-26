Автоэксперт Радионов посоветовал проверять сход-развал вместе с процедурой замены шин

Автоэксперт Никита Родионов из международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE рассказал, что проверка схода-развала колес — обязательная процедура весной после замены шин. Этой информацией специалист поделился в интервью сайту Lenta.ru .

По словам эксперта, проверку углов установки колес рекомендуется проводить два раза в год вместе с шиномонтажем. Это позволяет автовладельцу сэкономить время и решить все вопросы, связанные с колесами, за один визит на станцию технического обслуживания.

Родионов подчеркнул важность использования высокоточного оборудования для проверки схода-развала, которого обычно нет в «гаражных» мастерских. Автовладельцам следует заранее уточнить, можно ли провести все необходимые процедуры во время одного визита.

Неотрегулированные колеса могут привести к ухудшению управляемости автомобиля, подчеркнул эксперт. Машину может уводить в сторону, повороты будут даваться сложнее, придется чаще давить на тормоз и газ. Это приведет к увеличению расхода бензина, подчеркнул Радионов.