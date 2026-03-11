Автоэксперт Ладушкин предупредил о рисках длительных поездок ночью

Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин рассказал RT о потенциальных опасностях, связанных с ночными поездками на большие расстояния. По его словам, некоторые водители предпочитают планировать путешествия на ночь или раннее утро, чтобы воспользоваться преимуществами менее загруженных дорог и отсутствием пробок. Однако такой подход имеет и существенные минусы.

Ладушкин отметил, что организму может быть трудно адаптироваться к ночным поездкам, особенно если водитель привык к дневному образу жизни. Сохранение концентрации на дороге становится крайне сложной задачей даже после хорошего сна.

Кроме того, ночное вождение требует особого внимания из-за измененного восприятия расстояния и препятствий, а также из-за ограниченной освещенности. «Расстояние до препятствий кажется иным. Очень многое ночью зависит от освещенности автомобиля и от того, как хорошо у машины светят фары», — предупредил эксперт.

Еще одной проблемой являются другие участники движения, которые могут быть не столь бодрыми и внимательными. «Даже если водитель имеет опыт ночных поездок, выспался и хорошо себя чувствует, это абсолютно не означает, что другие чувствуют себя так же», — заметил Ладушкин.

Наконец, технические трудности, такие как плохой обзор из-за разводов на стеклах и слабый свет фар, также могут усложнить ночное вождение.