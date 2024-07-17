Автоэксперт Попов заявил, что повышение утилизационного сбора не поможет остановить китайскую автомобильную экспансию

Автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с «Ридусом» прокомментировал информацию о том, что в России планируют увеличить размер утильсбора для импортируемых автомобилей с двигателями объемом от одного до двух литров.

Попов считает, что Министерство промышленности и торговли своим решением подыгрывает «АвтоВАЗу».

«На мой взгляд, это вряд ли сработает. Сегодня автомобили в Россию импортируют в основном из Китая. <…> Китайцы могут компенсировать существенную часть выросшего утильсбора с помощью сокращения маржи», — сказал эксперт.

Попов предположил, что министерство таким образом хочет заставить китайский автопром задуматься о наращивании локализации производства в России.

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