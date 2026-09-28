Автоэксперт Попов заявил, что минимальная глубина протектора для зимней резины составляет четыре миллиметра

Российским водителям перед зимой следует проверить аккумулятор, заменить технические жидкости и вовремя сменить резину. Об этом изданию URA.RU сообщил автоэксперт Дмитрий Попов.

Специалист посоветовал оценить работоспособность аккумулятора нагрузочной вилкой, обновить щетки стеклоочистителя, лампы и салонный фильтр. Также необходимо залить незамерзайку, проверить уровень антифриза и при необходимости заменить моторное масло.

По словам Попова, «переобувать» машину нужно при устойчивой среднесуточной температуре ниже 5–7 градусов. Минимальная глубина протектора для зимней резины — четыре миллиметра.

Владельцам китайских автомобилей эксперт рекомендовал заранее протестировать тачскрин. На морозе сенсорные экраны могут зависать, а в ряде моделей на них выведено управление обогревом лобового стекла.