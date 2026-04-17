Автоэксперт Попов заявил, что машины с редким оттенком кузова реже попадают в ДТП

Автомобильный эксперт Дмитрий Попов в беседе с RT объяснил, что вероятность попадания в аварию может зависеть от цвета автомобиля.

По его словам, наиболее безопасными являются редкие и заметные оттенки, такие как ярко-желто-зеленый или оранжевый. Эти цвета хорошо выделяются на дороге и создают контрастность с окружающей средой.

Эксперт добавил, что темные автомобили и машины белого цвета становятся менее заметными в определенных условиях. Например, в темное время суток или на снегу.

«Ранее был очень популярен цвет мокрого асфальта. И, например, для Санкт-Петербурга такие машины были чудовищными с точки зрения аварийности. Почти автомобили-невидимки», — отметил он.

Кроме того, по мнению психологов, некоторые цвета могут провоцировать других водителей на резкое поведение. В частности, речь идет о красном цвете.