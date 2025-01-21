Автоэксперт Попов: водители могут сами определить точную дату замены прав

Автоэксперт Дмитрий Попов поделился информацией с RT относительно замены водительских прав в 2025 году. Он напомнил, что в соответствии с постановлением Правительства РФ №353, принятым в 2022 году, российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых заканчивается в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, автоматически продлеваются на три года.

Попов объяснил, что водители, чьи права истекли в 2022 году, уже должны были обратиться за заменой документов. Те, у кого срок истек в 2023 году, смогут сделать это спустя год. Чтобы определить точную дату замены прав, достаточно прибавить три года к исходному сроку окончания действия документа.

Эксперт также упомянул, что в 2025 году замена прав возможна для тех водителей, у которых удостоверение действует уже 10 лет. Однако, благодаря продлению сроков, они могут отложить эту процедуру еще на три года.