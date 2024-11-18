Автоэксперт Попов: увеличение штрафов для водителей вряд ли повысит безопасность на дорогах

Автоэксперт Дмитрий Попов прокомментировал намерение правительства увеличить размер штрафов за нарушение правил дорожного движения. Такие меры хотят ввести с января 2025 года, сообщил « Ридус ».

По словам специалиста, реализация инициативы вряд ли приведет к повышению безопасности на дорогах. Он предположил, что идея прежде всего имеет экономическое значение.

«Весь набор действий, который сопровождает это повышение штрафов, явно указывает на то, что основная цель — увеличить собираемость денег в бюджет от штрафов», — пояснил Попов.

Он назвал повышение достаточно ожидаемым. Соответствующие изменения в данной сфере не происходили очень долгое время, добавил эксперт.