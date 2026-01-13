Автоэксперт Попов указал на минусы предложения по изменению правил сдачи на права

Независимый автомобильный эксперт Дмитрий Попов поделился с RT мнением о влиянии новых предложений по изменению правил получения водительских прав на автомобилистов.

Одна из инициатив — введение электронных медицинских справок.

«Эта история давно вынашивается. Скорее всего, бумажные медицинские справки останутся, но будет заводиться единая база», — пояснил специалист.

Он также указал на возможные минусы реализации идеи. Попов обратил внимание на возможный запрет использования средств связи и фиксации во время экзамена. Он подчеркнул, что хотя экзаменационный автомобиль оснащен микрофонами и камерами, записи могут быть недоступны для ученика после экзамена, что усложнит возможность оспорить итоговое решение.