Автоэксперт Попов указал, где продавцы скрывают ржавчину

Автомобильный эксперт Дмитрий Попов рассказал, что продавцы машин могут маскировать ржавчину подкраской и скрывать ее в стыках, полостях и под уплотнителями, передает RT .

Попов предупредил, что продавцы машин могут скрывать ржавые элементы. По его словам, коррозия «ведет себя как онкологическое заболевание»: если не вычистить ее полностью, позже появятся «метастазы».

Специалист обратил внимание на самый распространенный способ маскировки — частично зачистить ржавчину и подкрасить поврежденный участок. Он отметил, что особенно сложно заметить такие следы, если краску подобрали в тон кузову.

Эксперт посоветовал внимательно осматривать все стыки металлических деталей. Также, по его словам, нужно проверять полости и пустоты, а если внутрь нельзя залезть, использовать белую тряпочку, чтобы оценить состояние поверхности.

Попов добавил, что многие очаги коррозии скрываются за резиновыми уплотнителями и пластиковыми накладками. Он пояснил, что такие места плохо проветриваются, а попавшая туда вода ускоряет образование ржавчины.

При этом эксперт уточнил, что коррозия не везде одинаково опасна. Например, ржавчина на рычагах передней подвески или на балке задней подвески, где металл очень толстый, не представляет серьезной угрозы.