Автоэксперт Попов рекомендовал прогревать двигатель одну-две минуты

Долгий прогрев машины на холостом ходу необязателен и не всегда полезен для мотора, рассказал сайту Zvezdanews автоэксперт Дмитрий Попов.

По словам специалиста, главная задача водителя — быстрее вывести моторное масло на рабочую температуру, избегая высоких нагрузок. Эксперт посоветовал прогревать двигатель одну-две минуты до выхода на устойчивый режим, после чего начинать плавное движение без рывков и резких ускорений.

Перед зимним запуском автомобилей со свинцово-кислотными аккумуляторами Попов рекомендовал на одну-две минуты включить фары или другие приборы. Малые токи немного разогреют загустевший на морозе электролит, что облегчит работу стартера. Для электрокаров с литий-ионными аккумуляторами этот способ неактуален из-за иного принципа работы батарей.