Автоэксперт Попов рассказал, что разрешение на перевозку в багажнике на крыше нужно только на крупногабаритный груз

Независимый автомобильный эксперт Дмитрий Попов в беседе с RT разъяснил, нужно ли регистрировать автобокс как изменение конструкции автомобиля.

По словам эксперта, регистрировать штатный автобокс не требуется, так как по сути он выступает просто багажом, который перевозится в багажнике на крыше. Эксперт напомнил о требованиях к перевозке грузов, размещенных снаружи транспортного средства, зафиксированных в ПДД.

«Если груз выступает за габариты по длине до одного метра, то его даже обозначать не надо», — отметил Попов.

Если же груз выступает от одного до двух метров, он считается крупногабаритным, а на его перевозку уже нужно получать разрешение. По ширине груз не должен быть шире 2,55 метров и выступать более чем на 40 сантиметров за наружные габариты по ширине. Высота груза не должна превышать четырех метров от поверхности проезжей части. Таким образом, бокс на машине рассматривается как груз, подчеркнул Попов.