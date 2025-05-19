Автоэксперт Попов призвал заранее бронировать ночлег во время длительных поездок

Чтобы избежать лишних сложностей в дороге во время длительного путешествия, водителям стоит предпринять несколько шагов заранее, посоветовал в беседе с RT автомобильный эксперт Дмитрий Попов.

«Я сам уже много лет езжу на море из Санкт-Петербурга — и подхожу к этому делу очень серьезно. Это более двух тысяч километров только в один конец», — отметил специалист.

Попов рекомендует заранее забронировать жилье для остановок, чтобы не тратить время на поиск ночлега в пути. Также стоит подробно изучить маршрут: расположение заправок, ограничения движения и места для приема пищи. Перед поездкой необходимо проверить, нет ли дорожных работ на пути следования.

Эксперт советует выписать номера телефонов аварийных и эвакуационных служб. Что касается автомобиля, то важно учесть предстоящий пробег и провести все необходимые технические операции заранее. Например, если по плану скоро замена жидкости, лучше сделать это до выезда.