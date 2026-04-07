Автоэксперт Попов призвал водителей строго соблюдать скоростной режим и дистанцию в межсезонье

С приходом весны водители должны быть особенно внимательными на дорогах из-за смены погодных условий. Автоэксперт Дмитрий Попов в интервью сайту телеканала «Звезда» подчеркнул, что переход от зимней погоды к летней всегда сопровождается неопределенностью, и водителям важно быть готовыми к резким изменениям.

По словам эксперта, в межсезонье водители могут столкнуться с ситуацией, когда на автомобиле установлена неподходящая резина для текущих погодных условий. Если холодная погода застала водителя врасплох, когда на машине летняя резина, необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Прежде чем выезжать на дорогу, рекомендуется протестировать, как автомобиль ведет себя в таких условиях.

«Помните, что летнее колесо на автомобиле по холодной дороге становится более стеклянным. Транспорт хуже держит дорогу», — предупредил Попов.