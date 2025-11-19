Автоэксперт Попов призвал водителей снижать скорость при движении по трассе вплотную к лесу

Автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с RT дал рекомендации водителям, как избежать ДТП с дикими животными на дороге.

Специалист отметил, что в период гона лоси теряют ориентацию в пространстве и не замечают препятствий на пути. По его словам, ожидать, что дикие животные будут вести себя предсказуемо, не стоит.

По словам Попова, невозможно установить предупреждающие знаки везде, где это необходимо. Поэтому водителям важно быть внимательными и адаптировать свой стиль вождения к окружающей местности. Эксперт посоветовал выбирать небольшую скорость на трассе, которая вплотную прилегает к лесу.