Автоэксперт Попов предупредил об опасности вождения машины в шлепанцах или тапках

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с РИАМО предупредил, что во время вождения не стоит надевать шлепанцы или тапки. По его словам, лучше отдать предпочтение сандалиям с крепким креплением или хорошо вентилируемым кроссовкам.

Попов подчеркнул, что если выбирать между открытыми сандалиями и поездкой босиком, то предпочтительнее все же сандалии, но с надежным ремешковым креплением. Также подойдут легкие сетчатые кроссовки, обеспечивающие хорошую вентиляцию, отметил URA.RU.

Эксперт добавил, что комфорт при работе с педалями важен даже при использовании круиз-контроля.