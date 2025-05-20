Автоэксперт Попов предупредил о риске возгорания машины из-за повреждения масляного шланга

Автомобиль содержит множество горючих материалов, таких как топливо, пластик и синтетика. Транспортное средство может взорваться или загореться, если водитель не соблюдает правила эксплуатации. Об этом предупредил автоэксперт Дмитрий Попов в разговоре с «Ридусом» .

«Известны истории, когда, например, появлялась трещина в шланге, который идет из масляного насоса. В результате начинало течь масло прямо на выпускной коллектор. При движении выпускной коллектор раскаляется. И хорошо, если масло, попадая на него, испаряется. Но бывают случаи, когда из-за этой неисправности автомобиль возгорается. Масло отлично горит», — отметил Попов.

Эксперт посоветовал проводить техосмотр автомобиля каждые 10 тысяч километров пробега. В рамках технического обслуживания производится замена масла, проверка состояния колодок и подвески, а также осмотр двигателя на предмет протечек.

В Новосибирске произошел случай, когда автомобиль такси взорвался рядом с подъездом жилого дома. Предполагается, что причиной взрыва стал неисправный газовый баллон. Водитель получил ожоги, но остался жив. Пожар был потушен за шесть минут.