Автоэксперт Попов предупредил о риске хранения газовых аэрозольных баллонов в машине летом
Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал в беседе с RT, как правильно хранить вещи в машине в жаркую погоду.
Специалист предупредил о рисках хранения газовых аэрозольных баллонов в автомобиле летом. По его словам, правило касается всех предметов, предполагающих нахождение внутри сжатой консистенции.
Попов также отметил, что газированная вода может храниться в машине без опасений. При нагреве взрыва не произойдет.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте