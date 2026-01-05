Автоэксперт Попов предупредил о рисках вождения в утомленном состоянии

Автомобильный эксперт Дмитрий Попов рассказал RT о серьезной опасности, которую представляет собой управление автомобилем в сонном состоянии. Он отметил, что существует прямой запрет на вождение в таких условиях.

Попов подчеркнул, что правила запрещают садиться за руль не только в состоянии алкогольного опьянения, но и в болезненном и утомленном состоянии. Эксперт добавил, что переход в болезненное состояние происходит постепенно и не имеет четких границ, поэтому водителям следует быть особенно внимательными.

«Поэтому надо голову включать и поспать перед поездкой», — подытожил он.