Автоэксперт Попов предупредил, что расходы на эвакуацию машины каршеринга могут лечь на клиента

Расходы на эвакуацию и хранение автомобиля каршеринга, остановленного под запрещающим знаком, в итоге могут лечь на клиента. Об этом RT рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

«Штрафстоянка на самом деле называется „задержание транспортного средства“ — это мера обеспечения», — отметил он.

По словам Попова, задержание автомобиля применяется для пресечения правонарушения и установления личности водителя. Одним из самых распространенных оснований для эвакуации становится остановка под знаком 3.27 «Остановка запрещена», в том числе в зоне действия таблички 8.24 «Работает эвакуатор».

В случае с каршерингом машину со спецстоянки обычно забирает сама компания, добавил эксперт. Ей не обязательно оплачивать штраф и эвакуацию до получения автомобиля: организация получает документы, включая акт выполненных перевозочных и погрузочно-разгрузочных работ, а также протокол и постановление.