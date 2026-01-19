Автоэксперт Попов предупредил, что недокачка шин может привести к увеличению расхода топлива

Автомобильный эксперт Дмитрий Попов предупредил RT , что при накачивании шин ниже нормы колесо становится мягким, увеличивается площадь контакта с дорогой, а это приводит к росту нагрузки на двигатель и, как следствие, к повышению расхода топлива.

По словам специалиста, в диапазоне от 0 до 30% ниже номинала расход бензина увеличивается примерно пропорционально.

«То есть, если давление ниже на 10%, то и расход топлива на 10% растет», — пояснил собеседник.

Также при недокачанных колесах ухудшается управление автомобилем, возникают проблемы с удержанием его в прямом положении и построением правильной дуги поворота. Однако не стоит ежедневно проверять давление с помощью манометра, отметил эксперт.

«Можно визуально контролировать. Увидели проблемы — тогда проверить манометром. А если автомобиль современный, то электроника сама покажет проблемы с давлением», — подытожил Попов.