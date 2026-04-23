Автоэксперт Попов посоветовал при самозахвате парковочных мест обращаться в муниципальные органы

Автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с сайтом телеканала «Звезда» разъяснил, как противостоять соседям, пытающимся присвоить общее парковочное место. Специалист подчеркнул, что такие действия могут быть незаконными и влечь за собой ответственность.

Попов отметил, что вопросы благоустройства и использования парковочных мест регулируются региональным законодательством. Во многих городах России существуют специальные инспекции, следящие за нарушениями в этой сфере.

Эксперт пояснил, что установка блокираторов или других предметов на дорогах общего пользования без соответствующего проекта является незаконной. Соседи могут обратиться в муниципальные органы и узнать, есть ли у установки ограждений разрешение и правовое основание. В случае отсутствия проекта, такие ограждения могут быть демонтированы.

Однако Попов предупредил о необходимости осторожности: иногда парковочные места выделяются на законных основаниях, например, для инвалидов, и в таких случаях демонтаж ограждений недопустим.