Автоэксперт Попов посоветовал не включать подачу воздуха на лобовое стекло при вождении в ливень

Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал об особенностях, которые необходимо учитывать при управлении машиной в дождливую погоду. Слова специалиста опубликовал сайт телеканала « Звезда ».

Он напомнил, что на сырой дороге коэффициент сцепления становится в два раза слабее, чем в обычных условиях.

«То есть при скорости в 60 километров в час на влажной пленке, не лужах, тормозной путь может составить до 30 метров», — отметил Попов.

Кроме того, эксперт посоветовал не включать подачу воздуха на лобовое стекло в ливень. Такие действия способны привести к запотеванию из-за разницы в температуре.