Автоэксперт Попов поддержал планы по ужесточению сроков проведения практического экзамена на права

МВД России разработало поправки к правилам сдачи экзаменов на водительские права. Одно из ключевых изменений — сокращение срока проведения практического экзамена для тех, кто успешно сдал теорию, с шести месяцев до 60 дней. Свое мнение высказал эксперт рабочей группы при правительстве по регуляторной гильотине законодательства в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов, сообщила « Парламентская газета ».

Специалист поддержал соответствующее предложение. Он напомнил, что сейчас часто возникают ситуации, когда кандидат, сдающий экзамены самостоятельно, не через автошколу, приходит в ГИБДД, а ему назначают практическую часть через полгода.

«Через полгода он прийти не может, а там уже истекает срок действия теоретической части. И таким образом человека можно практически бесконечно гонять сдавать одну только теорию», — пояснил Попов.

В этой связи эксперт назвал нововведение хорошим и грамотным, добавили «Известия».