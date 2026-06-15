Автоэксперт Попов отметил, что увеличение содержания серы в бензине может негативно сказаться на авто

Правительство РФ приняло решение, позволяющее ряду нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) временно выпускать для внутреннего рынка бензин и дизельное топливо с измененными стандартами. В частности, допускается частичная замена топлива класса «Евро-5» на топливо с показателями качества, соответствующими классу «Евро-3». Независимый автоэксперт Дмитрий Попов прокомментировал возможные последствия этого решения в беседе с «Ридусом» .

По его словам, на коротком временном отрезке использование такого топлива вряд ли причинит очень серьезный вред автомобилю. Тем не менее он отметил, что увеличение содержания серы в бензине может негативно сказаться на каталитических элементах автомобиля, ускорив потерю их ресурса. Для водителей, обеспокоенных возможными проблемами, такими как закоксованность поршневой группы или западание колец, эксперт порекомендовал использовать специальные присадки и добавки, которые широко доступны на рынке.

Мера по переходу на стандарты «Евро-3» носит временный характер и, по прогнозам эксперта, будет действовать два-три месяца. Такое решение обусловлено совокупностью факторов, включая геополитическую обстановку, необходимость проведения сезонных ремонтных работ на НПЗ и стремление сократить технологическую цепочку производства топлива.