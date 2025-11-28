Автоэксперт Попов отметил, что у автомобилистов нет особых способов защитить машину от последствий запуска фейерверков

Автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с RT отметил, что у автомобилистов нет особых способов защитить свой автомобиль от последствий запуска фейерверков.

По его словам, фейерверки и петарды могут нанести вред автомобилю из-за высокой температуры. «И даже если в фейерверке „холодный огонь“ — магниевый, то все равно в точке горения температура есть», — подчеркнул он.

Это может привести к повреждению лакокрасочных покрытий, и даже микротрещины могут стать причиной коррозии, так как они будут впитывать влажный воздух.

«Потому что всякие восковые покрытия и прочее — они не защищают от этого. Можно, конечно, обклеивать машину пленкой, но это жутко дорогая история», — добавил Попов.